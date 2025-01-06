«Новый мем»: Смартфон форварда «Ак Барса» едва не стал шайбой в матче с «Авангардом»

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк выронил смартфон прямо на лёд в ходе мата регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». По словам игрока, инцидент произошёл из-за забавной случайности.

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лёд и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

Из-за выпавшего гаджета судьям пришлось остановить игру. Рефери направился к скамейке казанской команды, где Дыняк признался, что вещица принадлежит ему. Аппарат вернули хозяину, а сам нападающий избежал штрафных санкций, так как в правилах не предусмотрен запрет на ношение мобильных телефонов.