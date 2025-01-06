В Международной федерации хоккея заявили о желании возвращения сборной России

Международная федерация хоккея (IIHF) очень хотела бы, чтобы сборные России и Белоруссии поскорее вернулись к соревнованиям, однако организация не намерена ради этого рисковать игроками или турнирами. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

«Для нас всё ещё важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдёт в ближайшие два месяца», — привёл слова Тардифа сайт IIHF.

Он добавил, что решение об этом необходимо принять уже в феврале, чтобы у организаторов было больше времени на составление расписания матчей Олимпиады-2026. При этом Международный олимпийский комитет также должен в ближайшем будущем определиться насчёт допуска.

«Мы проанализируем всё в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — заключил функционер.