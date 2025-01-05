США победили Чехию и сыграют с Финляндией в финале МЧМ-2025
Сборная США стала вторым финалистом МЧМ-2025, победив Чехию. Обложка © X / IIHF
Сборная США победила команду Чехии в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Гейб Перро, Райан Леонард, Коул Айзерман и Оливер Мур. У чехов забил Якуб Штанцль.
В борьбе за трофей США сыграют со сборной Финляндии. В матче за бронзу чехам будут противостоять шведы. Игры состоятся 5 января.