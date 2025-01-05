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5 января, 01:03

На МЧМ-2025 определился первый финалист

Сборная Финляндии обыграла Швецию в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная Финляндии стала первым финалистом МЧМ-2025. Обложка © X / IIHF

Сборная Финляндии стала первым финалистом МЧМ-2025. Обложка © X / IIHF

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Швеции в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Оттаве.

Игра завершилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хемминг (25-я минута), Ессе Киискинен (34), Артту Аласиуруа (40) и Беньямин Раутиайнен, который принёс своей команде победу на 70-й минуте. У сборной Швеции отличились Отто Стенберг, оформивший дубль (22, 39), и Вильгельм Халльквист (52).

В данный момент в рамках второго полуфинала встречаются сборные США и Чехии. На прошлогоднем чемпионате мира шведы стали серебряными призёрами, а финны завершили турнир на четвёртом месте.

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В четвертьфинале шведы обыграли латвийцев, а финны — словаков. Примечательно, что хозяева текущего турнира канадцы уступили место в полуфинале чехам.

Анатолий Цейко
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