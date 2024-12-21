В РФС назвали страны, которые ждут возвращения сборной России

Некоторые европейские страны не против возвращения сборной России на международную арену. Однако есть и те государства, что настаивают на продлении санкций. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Недавно я был в Болгарии. Там все поддерживают и ждут возвращения России. Все — с кем мы общались в Болгарии. Там не присутствовали все 55 ассоциаций УЕФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран. Получается, что Германия сейчас выступает за возвращение России», — рассказал он в беседе с «РБ Спорт».

Генсек РФС уточнил, что на данный момент против возвращения России выступает порядка 30% стран. Например, Дания.