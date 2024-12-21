В РФС назвали страны, которые ждут возвращения сборной России
Генсек РФС Митрофанов: Германия выступает за возвращение сборной РФ на турниры
Некоторые европейские страны не против возвращения сборной России на международную арену. Однако есть и те государства, что настаивают на продлении санкций. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«Недавно я был в Болгарии. Там все поддерживают и ждут возвращения России. Все — с кем мы общались в Болгарии. Там не присутствовали все 55 ассоциаций УЕФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран. Получается, что Германия сейчас выступает за возвращение России», — рассказал он в беседе с «РБ Спорт».
Генсек РФС уточнил, что на данный момент против возвращения России выступает порядка 30% стран. Например, Дания.
Напомним, из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России была вынуждена пропустить несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьёвка отбора на чемпионат мира 2026 года также прошла без участия российской команды 13 декабря 2024 года.
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