Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году планируется проведение не менее пяти матчей сборной России по футболу. Это решение принято в условиях продолжающегося отстранения российских команд от международных турниров, введённого ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за событий в Украине.

По словам Дюкова, РФС намерен использовать все доступные окна для проведения матчей, чтобы поддержать интерес болельщиков и дать возможность игрокам развиваться. «Для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА», — отметил президент РФС.

Напомним, что в ноябре 2023 года сборная России провела товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Игра с Сирией, прошедшая на стадионе «Волгоград Арена», завершилась победой россиян со счётом 4:0. Эти встречи учитывались в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), где Россия занимает 34-е место.

Александр Мартынович, экс-футболист «Краснодара», отметил, что сборная России вынуждена играть с такими соперниками не от хорошей жизни. «Если бы была возможность встретиться с более классными сборными, с удовольствием сыграли бы», — добавил он.

В 2024 году сборная России уже провела несколько товарищеских матчей, среди которых игры с Сербией, Беларусью, Вьетнамом и Сирией. Эти матчи показали, что даже в условиях ограниченного выбора соперников команда может демонстрировать высокий уровень игры. Например, матч против Брунея завершился со счётом 11:0 в пользу россиян.

Несмотря на текущие ограничения, РФС активно ведёт переговоры с рядом национальных ассоциаций и близок к достижению новых договорённостей. Это позволит сборной России продолжать развиваться и поддерживать высокий уровень футбола, несмотря на международные санкции.