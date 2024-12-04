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4 декабря, 15:46

МВД начало проверку по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе

Главк МВД Самарской области организовал проверку по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупционных схемах в российском футболе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка»,приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

2 декабря Федорищев подал в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе. Речь идёт о четырёх статьях УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств, присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

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Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «коррупционерам, связанным с судейским корпусом российского футбола». По словам чиновника, объём этого рынка достигает 500 миллионов рублей и может касаться десяти команд РПЛ. Позже глава региона, что передал сведения о фактах коррупции в правоохранительные органы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Николай Рюмин
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