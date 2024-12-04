МВД начало проверку по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе

Главк МВД Самарской области организовал проверку по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупционных схемах в российском футболе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

2 декабря Федорищев подал в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе. Речь идёт о четырёх статьях УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств, присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями и мошенничество.