МВД начало проверку по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе
Главк МВД Самарской области организовал проверку по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупционных схемах в российском футболе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Там добавили, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.
2 декабря Федорищев подал в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе. Речь идёт о четырёх статьях УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств, присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями и мошенничество.
Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «коррупционерам, связанным с судейским корпусом российского футбола». По словам чиновника, объём этого рынка достигает 500 миллионов рублей и может касаться десяти команд РПЛ. Позже глава региона, что передал сведения о фактах коррупции в правоохранительные органы.
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