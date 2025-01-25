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Регион
25 января, 20:43

Защитник «Сибири» заработал штраф за неприличный жест фанатам «Ак Барса»

Новосибирский ХК «Сибирь» одержал сухую победу над «Ак Барсом» из Казани в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:0. Игра завершилась скандалом, в центре которого оказался защитник гостей Тимур Ахияров.

После финального свистка болельщики казанского клуба начали выкрикивать оскорбления в адрес новосибирской команды. В ответ на это Ахияров показал одной из трибун цифры 1 и 0 при помощи рук, а затем сложил неприличный жест.

КХЛ оперативно отреагировала на ситуацию, наложив на хоккеиста дисциплинарный штраф. Его точная сумма не называется, но регламент предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В официальном заявлении лиги поведение игрока было охарактеризовано как непристойное.

СКА проиграл «Северстали», уступив в четвёртом матче КХЛ подряд
СКА проиграл «Северстали», уступив в четвёртом матче КХЛ подряд

Ранее петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Северной столице и завершилась со счётом 3:5. Это пятое поражение команды Романа Ротенберга в шести последних матчах.

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ХК Сибирь

Тимур Хингеев
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