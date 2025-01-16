СКА проиграл «Северстали», уступив в четвёртом матче КХЛ подряд
Петербургский СКА проиграл череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:7.
В составе победителей дублем отметились Давид Думбадзе (10-я и 35-я минуты) и Кирилл Пилипенко (28 и 60), по одной шайбе забросили Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20) и Михаил Ильин (31). У хозяев отличились Иван Демидов (15), Валентин Зыков (38, 55), Сергей Плотников (47).
СКА проиграл четвёртый матч подряд и с 55 очками в 45 играх идёт на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 57 очками занимает четвёртое место на Западе.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о тяжёлой травме форварда Павла Акользина, который в игре с «Локомотивом» сломал нос. В матче с «Северсталью» он участия не принимал.
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