«Автомобилист» в Москве победил «Спартак», выиграв четвёртый матч подряд в КХЛ

«Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:3.

В составе победителей отличились Максим Денежкин (36-я минута), Ник Меркли (37) и Стефан Да Коста (59). У проиграших дубль оформил Адам Ружичка (35, 53).

Это четвёртая победа подряд для клуба из Екатеринбурга, который с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение кряду и с 57 баллами идёт на 4-й строчке Запада.