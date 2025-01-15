«Автомобилист» в Москве победил «Спартак», выиграв четвёртый матч подряд в КХЛ
«Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:3.
В составе победителей отличились Максим Денежкин (36-я минута), Ник Меркли (37) и Стефан Да Коста (59). У проиграших дубль оформил Адам Ружичка (35, 53).
Это четвёртая победа подряд для клуба из Екатеринбурга, который с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение кряду и с 57 баллами идёт на 4-й строчке Запада.
Ранее Life.ru рассказывал об ограблении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Воры смогли вскрыть сейф хоккеиста и украсть чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
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