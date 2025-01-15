Грабители взломали дом хоккеиста Евгения Малкина в США и украли три чемпионских перстня

Неизвестные ограбили дом российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в США. Сначала злоумышленники взломали жильё, выбив заднюю дверь дома, а потом украли чемпионские перстни, сообщает CBS News.

В дом проникли в субботу, 11 января. В этот день команда «Питтсбурга» играла с «Оттавой Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В полицию позвонили спустя несколько часов после начала матча. Сигнализация и камеры в помещении оказались отключены.

Воры смогли вкрыть сейф хоккеиста. Кроме того, у спортсмена украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.