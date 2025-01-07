Певица Юлия Паршута вышла на связь после ограбления квартиры в Москве
Певица Юлия Паршута заявила, что находится в безопасности после ограбления
Юлия Паршута. Обложка © Telegram / PARSHOOTA
Певица Юлия Паршута вышла на связь и прокомментировала ограбление её квартиры в Москве во время новогодних праздников. По словам актрисы, с ней всё хорошо.
«В моё отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость», — написала певица в телеграм-канале.
Паршута добавила, что правоохранительные органы ищут злоумышленников. Певица призвала россиян хранить деньги в сберегательной кассе.
Напомним, ранее в Москве неизвестные ограбили квартиру Юлии Паршуты. Злоумышленники вскрыли сейф, после чего украли украшения и деньги.