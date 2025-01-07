Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 14:43

Певица Юлия Паршута вышла на связь после ограбления квартиры в Москве

Певица Юлия Паршута заявила, что находится в безопасности после ограбления

Юлия Паршута. Обложка © Telegram / PARSHOOTA

Юлия Паршута. Обложка © Telegram / PARSHOOTA

Певица Юлия Паршута вышла на связь и прокомментировала ограбление её квартиры в Москве во время новогодних праздников. По словам актрисы, с ней всё хорошо.

«В моё отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость», — написала певица в телеграм-канале.

Паршута добавила, что правоохранительные органы ищут злоумышленников. Певица призвала россиян хранить деньги в сберегательной кассе.

Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн
Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн

Напомним, ранее в Москве неизвестные ограбили квартиру Юлии Паршуты. Злоумышленники вскрыли сейф, после чего украли украшения и деньги.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • юлияпаршута
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar