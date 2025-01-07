Певица Юлия Паршута вышла на связь после ограбления квартиры в Москве

Певица Юлия Паршута вышла на связь и прокомментировала ограбление её квартиры в Москве во время новогодних праздников. По словам актрисы, с ней всё хорошо.

«В моё отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость», — написала певица в телеграм-канале.

Паршута добавила, что правоохранительные органы ищут злоумышленников. Певица призвала россиян хранить деньги в сберегательной кассе.