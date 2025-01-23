Московское «Динамо» отыгралось со счёта 0:3 и обыграло СКА в Санкт-Петербурге

Хоккейный СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:5.

Хозяева забросили три шайбы во втором периоде, отличились Михаил Григоренко (21-я минута), Арсений Грицюк (22) и Илья Карпухин (28). После этого москвичи поменяли вратаря Максима Моторыгина на Владислава Подъяпольского. И смогли отыграться: голы Дилана Сикьюра (30), Седрика Пакетта (37), Артёма Швец-Рогового (42), Артёма Чернова (47) и Артём Ильенко (59) принесли гостям победу.

Это пятое поражение команды Романа Ротенберга в шести последних матчах. С 57 очками СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» одержало шестую победу в семи играх и, набрав 61 балл, идёт четвёртым на Западе.