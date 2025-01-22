Овечкин рассказал об отношениях с Гретцки, за снайперским рекордом которого гонится

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он пребывает в хороших отношениях с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, чей снайперский рекорд пытается побить. Его слова были опубликованы пресс-службой хоккейной команды.

«Да, знаете, вроде как поздравляю его с днём рождения. Я не пишу ему каждый день — очевидно, он не станет отвечать. Но я очень горжусь, что у меня такие отношения с лучшим игроком», — сказал Ови.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лёд в 30 матчах регулярного чемпионата. Он сумел забросить 21 шайбу и отдал 12 голевых передач. За всё время выступления в НХЛ спортсмен принял участие в 1456 встречах, записав в свой актив 874 гола и 709 результативных пасов.