Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 20:06

СКА на характере вырвал у «Спартака» победу в напряжённом матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над «Спартаком» в выездном матче КХЛ

В Москве закончился матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным «Спартаком» и СКА из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Уже на восьмой минуте матча Григорий Кузьмин, получив передачу от Ильи Карпухина, отправил первую шайбу в ворота «Спартака». Карпухин на четвёртой минуте второго периода удвоил преимущество своей команды, а Михаил Григоренко почти сразу же сделал счёт 3:0 в пользу СКА.

Третья двадцатиминутка началась с ответных действий москвичей. Николай Голдобин, получив передачи от Ивана Морозова и Михаила Мальцева, открыл счёт для «Спартака». Павел Порядин и Вениамин Королёв продолжили успешную атаку, установив равенство на табло — 3:3.

Однако в серии буллитов удача улыбнулась петербуржцам. Иван Демидов забил победный бросок, который привёл СКА к важной победе.

19-летний форвард СКА Иван Демидов отметился первым хет-триком в КХЛ
19-летний форвард СКА Иван Демидов отметился первым хет-триком в КХЛ

Эта победа стала долгожданной для СКА после серии неудач. Ранее команда уступила московскому «Динамо» со счётом 3:5 и проиграла череповецкой «Северстали» — 4:7.

Обложка ©

VK / Хоккейный клуб СКА

Антон Голыбин
  • Новости
  • ХК СКА
  • ХК Спартак
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar