СКА на характере вырвал у «Спартака» победу в напряжённом матче КХЛ

В Москве закончился матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным «Спартаком» и СКА из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Уже на восьмой минуте матча Григорий Кузьмин, получив передачу от Ильи Карпухина, отправил первую шайбу в ворота «Спартака». Карпухин на четвёртой минуте второго периода удвоил преимущество своей команды, а Михаил Григоренко почти сразу же сделал счёт 3:0 в пользу СКА.

Третья двадцатиминутка началась с ответных действий москвичей. Николай Голдобин, получив передачи от Ивана Морозова и Михаила Мальцева, открыл счёт для «Спартака». Павел Порядин и Вениамин Королёв продолжили успешную атаку, установив равенство на табло — 3:3.

Однако в серии буллитов удача улыбнулась петербуржцам. Иван Демидов забил победный бросок, который привёл СКА к важной победе.