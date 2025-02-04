Названо условие допуска сборной России к ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение об отстранении сборной России от чемпионата мира 2026 года при условии завершения СВО. Об этом заявляется на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре отметил, что ИИХФ рано или поздно придётся допустить нашу команду, так как без России уровень турниров гораздо ниже.

В 2025 году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году — в Швейцарии. В последний раз на данный момент сборная России участвовала в ЧМ в 2021 году. Тогда в четвертьфинале наши хоккеисты уступили Канаде 1:2. При этом сборная выступала под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).