Сборную России не допустили к ЧМ-2026 по хоккею
Игроки сборной России по хоккею. Обложка © Федерация Хоккея России
Международная федерация хоккея (IIHF) продлевает отстранение российской сборной от участия в чемпионатах мира. Таким образом, «Красная машина» пропустит мундиаль 2026 года. Об этом сообщили на сайте Федерации Хоккея России
2-4 февраля в Швейцарии проводят заседание совета IIHF, на котором среди прочего обсуждается возможность возвращения российских команд на международные турниры.
«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на ОИ-2026 года в Милане будет принимать МОК», — сообщил спецпред ФХР по международным делам Павел Буре.
«Красная машина» пропустила уже три чемпионата мира по хоккею. Российская сборная отстранена от турниров под эгидой IIHF с 2022 года.
В начале января президент IIHF Люк Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея очень хочет, чтобы сборная России вернулась к выступлениям на международной арене. Это вселило надежду в хоккейных фанатов, любителей спорта, да и во всех россиян. Потом стало известно, что обсуждение действительно проведут.