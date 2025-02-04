Сборную России не допустили к ЧМ-2026 по хоккею

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на ОИ-2026 года в Милане будет принимать МОК», — сообщил спецпред ФХР по международным делам Павел Буре.