Совет IIHF обсудит тему допуска сборной России по хоккею к Олимпиаде 2−4 февраля

Ранее Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) очень хотела бы, чтобы сборные России и Белоруссии поскорее вернулись к соревнованиям, однако организация не намерена ради этого рисковать игроками или турнирами. Он добавил, что решение об этом необходимо принять уже в феврале, чтобы у организаторов было больше времени на составление расписания матчей Олимпиады-2026.