Совет IIHF обсудит тему допуска сборной России по хоккею к Олимпиаде 2−4 февраля
Заседание Совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу участия сборной России в Олимпиаде 2026 года состоятся 2 — 4 февраля. Эти сроки назвал журналисту ТАСС президент органа Люк Тардиф.
«Совет будет 2–4 февраля. Следите за пресс-релизом IIHF», — подчеркнул Тардиф, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) очень хотела бы, чтобы сборные России и Белоруссии поскорее вернулись к соревнованиям, однако организация не намерена ради этого рисковать игроками или турнирами. Он добавил, что решение об этом необходимо принять уже в феврале, чтобы у организаторов было больше времени на составление расписания матчей Олимпиады-2026.
Сборная РФ по хоккею. Фото © ТАСС / Петр Ковалев