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27 января, 09:50

Совет IIHF обсудит тему допуска сборной России по хоккею к Олимпиаде 2−4 февраля

Заседание Совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу участия сборной России в Олимпиаде 2026 года состоятся 2 — 4 февраля. Эти сроки назвал журналисту ТАСС президент органа Люк Тардиф.

«Совет будет 2–4 февраля. Следите за пресс-релизом IIHF», — подчеркнул Тардиф, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) очень хотела бы, чтобы сборные России и Белоруссии поскорее вернулись к соревнованиям, однако организация не намерена ради этого рисковать игроками или турнирами. Он добавил, что решение об этом необходимо принять уже в феврале, чтобы у организаторов было больше времени на составление расписания матчей Олимпиады-2026.

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Сборная РФ по хоккею. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Татьяна Миссуми
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