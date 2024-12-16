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Регион
16 декабря, 09:19

Райан Уитни: Без России хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 будет нелегитимен

Бывший американский хоккеист Райан Уитни высказал свою поддержку участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Он поделился своим мнением в подкасте Spittin Chiclets, фрагмент которого был опубликован в соцсети X.

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Уитни считает, что без участия российской команды победа сборной США не будет считаться легитимной. Он подчеркнул, что российские хоккеисты должны обязательно выступить на Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии.

«Посмотрите на потенциальный состав. У нас есть Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в нападении. Если у вас уже голова кругом от таких имен, то представьте вратарей: Василевский, Шестеркин и Бобровский? Это просто невероятно!» — отметил Уитни.

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Сборные России во всех видах спорта были отстранены с февраля 2022 года и в основном проводят матчи между собой, а также с командами Казахстана и Белоруссии. В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям в сезоне 2024/25.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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