Молодёжную сборную России по футболу не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде-2028
Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) не будет участвовать в отборе чемпионата Европы 2027 года. Команды не оказалось ни в одной из корзин, которые были опубликованы пресс-службой Футбольной ассоциации Уэльса.
Жеребьёвка запланирована на 6 февраля. Таким образом россияне пропустят турнир, который определит участников Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.
Напомним, с февраля 2022-го российским сборным и клубам запрещено участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА и ФИФА. В УЕФА прежде заявляли, что дисквалификация будет действовать до завершения военного конфликта на Украине.
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