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27 января, 19:40

Молодёжную сборную России по футболу не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде-2028

Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) не будет участвовать в отборе чемпионата Европы 2027 года. Команды не оказалось ни в одной из корзин, которые были опубликованы пресс-службой Футбольной ассоциации Уэльса.

Жеребьёвка запланирована на 6 февраля. Таким образом россияне пропустят турнир, который определит участников Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Напомним, с февраля 2022-го российским сборным и клубам запрещено участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА и ФИФА. В УЕФА прежде заявляли, что дисквалификация будет действовать до завершения военного конфликта на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что в Российском футбольном союзе назвали страны, поддерживающие возвращение российской сборной. Стоит отметить, что распределение на мировой чемпионат 2026 года, состоявшееся в декабре 2024-го, также прошло без участия команды России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Igor Link

Лия Мурадьян
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