Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, также уходит весь тренерский штаб. Как уточняет Казахстанская федерация футбола, трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», — говорится в заявлении.