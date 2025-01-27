Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу
Станислав Черчесов. Обложка © Казахстанская федерация футбола
Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, также уходит весь тренерский штаб. Как уточняет Казахстанская федерация футбола, трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.
«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», — говорится в заявлении.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии. При этом наставник не раз попадал в скандалы из-за незнания казахского языка. В октябре он даже получил штраф за шутку на пресс-конференции.