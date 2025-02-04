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Регион
4 февраля, 19:20

«Спартак» одержал победу над лидирующим в КХЛ «Локомотивом»

Московский «Спартак» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Егор Савиков (9-я минута), Адам Ружичка (24), Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45). У проигравших отметились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Берёзкин (52) и Андрей Сергеев (60).

Красно-белые с 67 очками после 51 игры занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 80 очками в 53 матчах продолжают лидировать на Западе.

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Ранее стало известно, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Голкипер одержал три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.

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Артур Лапсаков
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