«Спартак» одержал победу над лидирующим в КХЛ «Локомотивом»

Московский «Спартак» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Егор Савиков (9-я минута), Адам Ружичка (24), Даниил Орлов (42), Михаил Мальцев (44) и Николай Голдобин (45). У проигравших отметились Георгий Иванов (12), Павел Красковский (42), Максим Берёзкин (52) и Андрей Сергеев (60).

Красно-белые с 67 очками после 51 игры занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 80 очками в 53 матчах продолжают лидировать на Западе.