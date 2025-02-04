Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой недели в НХЛ
Илья Сорокин. Обложка © nhl.com/islanders
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
На счету россиянина три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.
Второй звездой стал нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон, замкнул тройку защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон.
Ранее Life.ru рассказывал, как форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко получил перелом челюсти, сидя на скамейке запасных. Россиянина уже прооперировали, ориентировочно он пропустит 6-8 недель.