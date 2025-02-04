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3 февраля, 21:07

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой недели в НХЛ

Илья Сорокин. Обложка © nhl.com/islanders

Илья Сорокин. Обложка © nhl.com/islanders

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

На счету россиянина три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.

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Второй звездой стал нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон, замкнул тройку защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон.

Ранее Life.ru рассказывал, как форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко получил перелом челюсти, сидя на скамейке запасных. Россиянина уже прооперировали, ориентировочно он пропустит 6-8 недель.

Артур Лапсаков
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