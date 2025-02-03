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Регион
3 февраля, 19:01

Российский игрок НХЛ получил перелом челюсти, сидя на скамейке

Форвард «Коламбуса» Марченко получил перелом челюсти, сидя на скамейке запасных

Кирилл Марченко. Обложка © ТАСС / AP

Кирилл Марченко. Обложка © ТАСС / AP

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сломал челюсть, находясь на скамейке запасных. Российский хоккеист пострадал в матче против «Далласа» (3:5) в рамках регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на источник в клубе.

Инцидент произошел при странных обстоятельствах. Защитник команды Дэнтон Матейчук выбросил шайбу, которая отскочила и угодила в подбородок Марченко. Спортсмен покинул площадку после 12 минут на льду и направился в раздевалку, а затем его доставили в больницу в Далласе.

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Точные сроки его возвращения неизвестны, но обычно такие травмы требуют 6-8 недель на восстановление. Это особенно обидно, так как Кирилл уже превзошёл свои достижения в этом сезоне, став вторым результативным игроком команды с 55 очками (21 гол + 34 передачи) в 53 матчах. «Коламбус» благодаря его усилиям включился в борьбу за место в плей-офф.

Стоит напомнить, что в начале января Марченко сделал свой первый хет-трик в НХЛ. Это позволило его команде победить «Каролину» со счетом 4:3 в регулярном матче.

Лия Мурадьян
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