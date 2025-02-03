Российский игрок НХЛ получил перелом челюсти, сидя на скамейке

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сломал челюсть, находясь на скамейке запасных. Российский хоккеист пострадал в матче против «Далласа» (3:5) в рамках регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на источник в клубе.

Инцидент произошел при странных обстоятельствах. Защитник команды Дэнтон Матейчук выбросил шайбу, которая отскочила и угодила в подбородок Марченко. Спортсмен покинул площадку после 12 минут на льду и направился в раздевалку, а затем его доставили в больницу в Далласе.

Точные сроки его возвращения неизвестны, но обычно такие травмы требуют 6-8 недель на восстановление. Это особенно обидно, так как Кирилл уже превзошёл свои достижения в этом сезоне, став вторым результативным игроком команды с 55 очками (21 гол + 34 передачи) в 53 матчах. «Коламбус» благодаря его усилиям включился в борьбу за место в плей-офф.