НХЛ перенесла на 15 апреля дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Согласно новому прогнозу, это произойдёт 15 апреля.

Дата подвязана к выездной встрече «Вашинтона» с командой «Нью-Йорк Айлендерс». А через два дня вашингтонский клуб сыграет с «Питтсбургом».

В ночь на 29 января «Вашингтон» обыграл «Калгари флеймз» при счёте 3:1. Овечкин в этом матче очков не получил.

В настоящий момент Александр Овечкин находится на втором месте в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ. Россиянин забросил 875 шайб в 1460 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Установленным Уэйном Гретцки рекорд — 894 гола за 1487 встреч. До первой строчки рейтинга Овечкину осталось всего 20 шайб.