«Великий игрок»: Трамп похвалил Овечкина на домашнем стадионе «кэпсов» перед инаугурацией
Трамп назвал Овечкина великим игроком на выступлении перед инаугурацией
Российский хоккеист Александр Овечкин — великий игрок, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Политик отдал капитану «Вашингтон Кэпиталз» должное в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации.
«Овечкин великий игрок, не так ли?» — произнёс республиканец на домашнем стадионе «кэпсов» Capital One Arena.
Напомним, что Овечкин продолжает своё победоносное шествие к званию лучшего снайпера в истории НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки форварда отделяют всего 20 шайб. В рамках последнего матча российский нападающий привёл свою команду к победе голом в овертайме. Сам Гретцки уже пожелал Ови успехов на пути к заветному титулу.
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