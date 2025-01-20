«Великий игрок»: Трамп похвалил Овечкина на домашнем стадионе «кэпсов» перед инаугурацией

Напомним, что Овечкин продолжает своё победоносное шествие к званию лучшего снайпера в истории НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки форварда отделяют всего 20 шайб. В рамках последнего матча российский нападающий привёл свою команду к победе голом в овертайме. Сам Гретцки уже пожелал Ови успехов на пути к заветному титулу.