Никогда не говори никогда: В США видят Овечкина президентом России в будущем
Журналист Fox News Маккинон предположил, что Овечкин может стать президентом РФ
Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы в будущем президентом России. Об этом в своей колонке заявил журналист Fox News Дуглас Маккинон.
«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдёт в сторону. И что тогда, кто заполнит этот вакуум? Как человек, имеющий достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори «никогда», — пишет публицист.
Александру Овечкину сейчас 39 лет. Он обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ.
Напомним, сегодня Александр Овечкин сократил количество забитых голов, необходимых ему, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он забросил свою 877-ю шайбу в ходе встречи с «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата лиги. От Уэйна Гретцки Овечкина теперь отделяет всего 17 голов.