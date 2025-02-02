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2 февраля, 12:25

Никогда не говори никогда: В США видят Овечкина президентом России в будущем

Журналист Fox News Маккинон предположил, что Овечкин может стать президентом РФ

Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы в будущем президентом России. Об этом в своей колонке заявил журналист Fox News Дуглас Маккинон.

«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдёт в сторону. И что тогда, кто заполнит этот вакуум? Как человек, имеющий достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори «никогда»,пишет публицист.

Александру Овечкину сейчас 39 лет. Он обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

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Напомним, сегодня Александр Овечкин сократил количество забитых голов, необходимых ему, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он забросил свою 877-ю шайбу в ходе встречи с «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата лиги. От Уэйна Гретцки Овечкина теперь отделяет всего 17 голов.

Юрий Лысенко
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