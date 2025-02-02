Никогда не говори никогда: В США видят Овечкина президентом России в будущем

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы в будущем президентом России. Об этом в своей колонке заявил журналист Fox News Дуглас Маккинон.

«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдёт в сторону. И что тогда, кто заполнит этот вакуум? Как человек, имеющий достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори «никогда», — пишет публицист.

Александру Овечкину сейчас 39 лет. Он обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ.