Овечкин за четыре секунды отправил на лёд двух канадских хоккеистов — видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправил на лёд двух хоккеистов «Виннипег Джетс» в матче чемпионата НХЛ. Силовые приёмы против Расмуса Купари и Мэйсона Эпплтона россиянин провёл в течение четырёх секунд. Также форвард оформил ещё один гол.

Силовые приёмы в исполнении Овечкина. Обложка © NHL

Матч завершился в овертайме победой «Виннипега» со счётом 5:4. У канадской команды отличился россиянин Владислав Наместников, который сделал два результативных ассиста. Это третье поражение «кэпсов» в последних четырёх мачтах. Команда Овечкина занимает второе место в общей таблице.