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2 февраля, 05:49

Овечкин за четыре секунды отправил на лёд двух канадских хоккеистов — видео

Александр Овечкин за четыре секунды сбил с ног двух игроков «Виннипега»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправил на лёд двух хоккеистов «Виннипег Джетс» в матче чемпионата НХЛ. Силовые приёмы против Расмуса Купари и Мэйсона Эпплтона россиянин провёл в течение четырёх секунд. Также форвард оформил ещё один гол.

Силовые приёмы в исполнении Овечкина. Обложка © NHL

Матч завершился в овертайме победой «Виннипега» со счётом 5:4. У канадской команды отличился россиянин Владислав Наместников, который сделал два результативных ассиста. Это третье поражение «кэпсов» в последних четырёх мачтах. Команда Овечкина занимает второе место в общей таблице.

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Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки — лучшего снайпера в истории НХЛ. Сейчас в копилке нашего спортсмена 877 голов, до первой строчки рейтинга ему осталось всего 18 шайб.

Обложка ©

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Антон Голыбин
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