Овечкин с голом и двумя передачами не спас «Вашингтон» от поражения «Оттаве»
Александр Овечкин. Обложка © X / Capitals
«Вашингтон Кэпиталз» не смог одержать победу в выездном матче против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась драматичным овертаймом с итоговым счётом 5:4 в пользу канадцев.
Основное время оказалось насыщенным, с перевесом в два гола у «Сенаторз» накануне заключительных трёх минут. Ридли Грейг открыл счёт на 25-й минуте, Джош Норрис удвоил преимущество спустя 13 минут, а Шейн Пинто добавил третий гол в конце второго периода. В начале третьего игрового отрезка Джейк Сандерсон оформил четвёртую шайбу.
Ответ «кэпсов» не заставил себя долго ждать. Дилан Строум сократил разрыв на 48-й минуте, а затем повторил свой успех на 55-й. Через минуту Александр Овечкин оформил ещё один гол, сделав счёт равным. В конце основного времени матч едва не перешёл в серию буллитов, но в овертайме «Оттава» всё же одержала победу благодаря точному броску Тома Шабо.
В копилке Овечкина гол и два ассиста. Он заслужил звание второй звезды встречи.
Национальная хоккейная лига ранее назвала дату, когда Овечкин побьёт рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Согласно прогнозу, это произойдёт 15 апреля. На сегодня россиянин забросил 876 шайб в 1461 матче. До первой строчки рейтинга форварду осталось всего 19 шайб.