Овечкин с голом и двумя передачами не спас «Вашингтон» от поражения «Оттаве»

«Вашингтон Кэпиталз» не смог одержать победу в выездном матче против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась драматичным овертаймом с итоговым счётом 5:4 в пользу канадцев.

Основное время оказалось насыщенным, с перевесом в два гола у «Сенаторз» накануне заключительных трёх минут. Ридли Грейг открыл счёт на 25-й минуте, Джош Норрис удвоил преимущество спустя 13 минут, а Шейн Пинто добавил третий гол в конце второго периода. В начале третьего игрового отрезка Джейк Сандерсон оформил четвёртую шайбу.

Ответ «кэпсов» не заставил себя долго ждать. Дилан Строум сократил разрыв на 48-й минуте, а затем повторил свой успех на 55-й. Через минуту Александр Овечкин оформил ещё один гол, сделав счёт равным. В конце основного времени матч едва не перешёл в серию буллитов, но в овертайме «Оттава» всё же одержала победу благодаря точному броску Тома Шабо.

В копилке Овечкина гол и два ассиста. Он заслужил звание второй звезды встречи.