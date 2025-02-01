Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 13:48

«Мой рекорд? Это позади». Овечкин самокритично отнёсся к своим успехам

Овечкин прокомментировал свой рекорд и сказал, что хочет забить многим вратарям

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего рекорда по количеству вратарей, которым он забил шайбу. В середине января он поразил ворота 179-го по счёту вратаря. Хоккеист заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться вперёд.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперёд. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас… ещё много вратарей, которым нужно забить», — цитируют Овечкина соцсети его команды.

Напомним, что Овечкин неумолимо сокращает расстояние до рекорда по количеству заброшенных шайб Уэйна Гретцки. До звания лучшего снайпера в истории его разделяют 19 голов. По прогнозам НХЛ, Овечкин побьёт рекорд до 15 апреля.

«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа
«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа
Обложка ©

Nick Wass/ AP/ TASS

Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar