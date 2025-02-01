«Мой рекорд? Это позади». Овечкин самокритично отнёсся к своим успехам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего рекорда по количеству вратарей, которым он забил шайбу. В середине января он поразил ворота 179-го по счёту вратаря. Хоккеист заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться вперёд.