«Мой рекорд? Это позади». Овечкин самокритично отнёсся к своим успехам
Овечкин прокомментировал свой рекорд и сказал, что хочет забить многим вратарям
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего рекорда по количеству вратарей, которым он забил шайбу. В середине января он поразил ворота 179-го по счёту вратаря. Хоккеист заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться вперёд.
«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперёд. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас… ещё много вратарей, которым нужно забить», — цитируют Овечкина соцсети его команды.
Напомним, что Овечкин неумолимо сокращает расстояние до рекорда по количеству заброшенных шайб Уэйна Гретцки. До звания лучшего снайпера в истории его разделяют 19 голов. По прогнозам НХЛ, Овечкин побьёт рекорд до 15 апреля.
Nick Wass/ AP/ TASS