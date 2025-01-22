«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа
Российский хоккеист Овечкин назвал приятными слова Трампа о нём
Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals
Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно услышать слова избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий россиянина появился в телеграм-канале медиа-команды спортсмена.
«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.
При этом спортсмен уточнил, что на инаугурацию Трампа он приглашён не был, так как в это время находился с командой в канадском Эдмонтоне, где проходила подготовка к очередному матчу в рамках выездной серии.
Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин — великий игрок. Политик отдал капитану «Вашингтон Кэпиталз» должное в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации.