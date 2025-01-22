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Регион
21 января, 22:04

«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа

Российский хоккеист Овечкин назвал приятными слова Трампа о нём

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно услышать слова избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий россиянина появился в телеграм-канале медиа-команды спортсмена.

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.

При этом спортсмен уточнил, что на инаугурацию Трампа он приглашён не был, так как в это время находился с командой в канадском Эдмонтоне, где проходила подготовка к очередному матчу в рамках выездной серии.

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Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин — великий игрок. Политик отдал капитану «Вашингтон Кэпиталз» должное в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации.

Артём Гапоненко
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