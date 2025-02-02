Ещё одна заброшенная шайба приблизила Овечкина к рекорду Гретцки

Хоккеист Александр Овечкин стал ещё на один шаг ближе к званию лучшего снайпера в истории. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 877-ю шайбу во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соперниками команды Овечкина стали «Виннипег Джетс». Об этом сообщили на официальном сайте лиги.