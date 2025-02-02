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Регион
2 февраля, 08:24

Ещё одна заброшенная шайба приблизила Овечкина к рекорду Гретцки

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 17 шайб

Хоккеист Александр Овечкин стал ещё на один шаг ближе к званию лучшего снайпера в истории. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 877-ю шайбу во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соперниками команды Овечкина стали «Виннипег Джетс». Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

На 53-й минуте матча российский форвард сравнял счёт до ничейного — 4:4, выведя «Кэпиталз» из статуса догоняющей. И хотя в конечном итоге команда Овечкина потерпела поражение со счётом 4:5, он сделал важный шаг в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

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Напомним, что цель Александра Овечкина — побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который смог забросить за всю карьеру 894 шайбы. Обратный отсчёт в погоне за результатом запущен на сайте НХЛ. После матча с «Виннипегом» отставание составляет 17 шайб. В НХЛ заявили, что побить рекорд канадца и единолично возглавить рейтинг лучших снайперов в истории российский форвард сможет уже 15 апреля.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrovechkinofficial

Ольга Сливченко
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