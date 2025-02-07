Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию матчей с забитыми голами до четырёх. Россиянин отправил очередную шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Воспитанник московского «Динамо» отличился в конце первого периода, сравняв счёт точным броском с ближней дистанции. Теперь в копилке нападающего 879 шайб, и от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки его отделяют всего 15 голов.