Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию матчей с забитыми голами до четырёх. Россиянин отправил очередную шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Воспитанник московского «Динамо» отличился в конце первого периода, сравняв счёт точным броском с ближней дистанции. Теперь в копилке нападающего 879 шайб, и от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки его отделяют всего 15 голов.
879-й гол Овечкина в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals
Матч продолжается, «Филадельфия» лидирует со счётом 3:2, причём дубль в составе «Флайерз»оформил россиянин Матвей Мичков. Впереди третий период.
А в недавнем матче против «Виннипег Джетс» Овечкин не только ещё на шаг приблизился к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ, но и показал богатырскую силу. Россиянин за четыре секунды сбил с ног сразу двух игроков противоположной команды.