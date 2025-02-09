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Регион
9 февраля, 20:41

Овечкин оформил хет-трик из передач, но «Вашингтон» всё равно проиграл

Три передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Юте»

Александр Овечкин. Обложка © X / NHL

Александр Овечкин. Обложка © X / NHL

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 4:5.

У «Юты» отличились Джошуа Доун (2-я минута), Майкл Карконе (2), Джек Макбэйн (8) и Дилан Гюнтер (23). Голы хозяев на счету Тома Уилсона (24-я, 59-я минуты), Пьер-Люка Дюбуа (33) и Дилана Строума (45).

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голевой передачей. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал три результативных паса. Теперь на его счету 1593 очка в НХЛ (879 голов + 714 передач), что позволило ему выйти на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Фила Эспозито (1590 очков).

Олимпийский чемпион Прохоров хочет увидеть Овечкина на ОИ-2026 в составе сборной России
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Ранее Life.ru рассказывал, что форвард Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг». В борьбе за достижение россиянин обошёл защитника Виктора Хедмана, на счету которого 607 результативных пасов.

Артур Лапсаков
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