Овечкин оформил хет-трик из передач, но «Вашингтон» всё равно проиграл

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 4:5.

У «Юты» отличились Джошуа Доун (2-я минута), Майкл Карконе (2), Джек Макбэйн (8) и Дилан Гюнтер (23). Голы хозяев на счету Тома Уилсона (24-я, 59-я минуты), Пьер-Люка Дюбуа (33) и Дилана Строума (45).

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голевой передачей. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал три результативных паса. Теперь на его счету 1593 очка в НХЛ (879 голов + 714 передач), что позволило ему выйти на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Фила Эспозито (1590 очков).