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7 февраля, 22:49

Олимпийский чемпион Прохоров хочет увидеть Овечкина на ОИ-2026 в составе сборной России

Бывший хоккеист Прохоров: Хотелось бы увидеть Овечкина на Олимпиаде 2026 года

Возможность участия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ОИ-2026 в составе сборной России зависит от переговоров с тренерским штабом. Так считает олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров.

«Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это всё решается переговорами», — сказал Прохоров в интервью «Газете.ru».

Напомним, что днём ранее журналист Международной федерации хоккея на льду Эндрю Подниекс исключил участие сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026. Однако официального заявления об этом ещё не было.

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Между тем 4 февраля Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира. Позднее IIHF сообщила о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии, связанном с СВО.

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X / Washington Capitals

Тимур Хингеев
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