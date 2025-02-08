Олимпийский чемпион Прохоров хочет увидеть Овечкина на ОИ-2026 в составе сборной России
Бывший хоккеист Прохоров: Хотелось бы увидеть Овечкина на Олимпиаде 2026 года
Возможность участия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ОИ-2026 в составе сборной России зависит от переговоров с тренерским штабом. Так считает олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров.
«Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это всё решается переговорами», — сказал Прохоров в интервью «Газете.ru».
Напомним, что днём ранее журналист Международной федерации хоккея на льду Эндрю Подниекс исключил участие сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026. Однако официального заявления об этом ещё не было.
Между тем 4 февраля Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира. Позднее IIHF сообщила о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии, связанном с СВО.