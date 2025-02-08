Олимпийский чемпион Прохоров хочет увидеть Овечкина на ОИ-2026 в составе сборной России

Возможность участия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ОИ-2026 в составе сборной России зависит от переговоров с тренерским штабом. Так считает олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров.

«Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это всё решается переговорами», — сказал Прохоров в интервью «Газете.ru».