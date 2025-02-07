Автор IIHF исключил участие сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею не примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Милане. Об этом сообщил журналист Эндрю Подниекс на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

«В мужском хоккее составы будут разительно отличаться от тех, что были в 2014 году. Начнём с того, что четыре команды, которые играли в Сочи, даже не приедут в Милан: Австрия, Норвегия, Россия и Словения», — пишет Подниекс.