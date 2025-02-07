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7 февраля, 01:29

Автор IIHF исключил участие сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею не примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Милане. Об этом сообщил журналист Эндрю Подниекс на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

«В мужском хоккее составы будут разительно отличаться от тех, что были в 2014 году. Начнём с того, что четыре команды, которые играли в Сочи, даже не приедут в Милан: Австрия, Норвегия, Россия и Словения», — пишет Подниекс.

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Напомним, что 4 февраля Международная федерация хоккея также не допустила сборную России до чемпионата мира. Позднее IIHF сообщила о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии.

Обложка ©

HHOF-IIHF Images / Matt Zambonin

Тимур Хингеев
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