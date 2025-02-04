The Athletic: Участник Турнира четырёх наций назвал глупым неприглашение России
Один из участников Турнира четырёх наций, который 12 февраля стартует в Монреале и Бостоне, выразил недовольство решением не приглашать сборную России. Об этом сообщило издание The Athletic.
«Лучше бы я вернулся домой, предпочёл бы двухнедельный перерыв. Это соревнования с лучшими хоккеистами, но российская команда отсутствует. Это нелепо, ведь у них сейчас одни из лучших игроков», — отметил неназванный хоккеист.
Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля, в нём примут участие команды из США, Канады, Швеции и Финляндии, организатором выступает Национальная хоккейная лига.
Стоит напомнить, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие российской сборной в мировых чемпионатах, из-за чего она пропустит чемпионат мира 2026 года. Заседание совета IIHF проходило в Швейцарии с 2 по 4 февраля, там в частности обсуждали возможность возвращения российских команд на мировую арену.
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