The Athletic: Участник Турнира четырёх наций назвал глупым неприглашение России

Один из участников Турнира четырёх наций, который 12 февраля стартует в Монреале и Бостоне, выразил недовольство решением не приглашать сборную России. Об этом сообщило издание The Athletic.

«Лучше бы я вернулся домой, предпочёл бы двухнедельный перерыв. Это соревнования с лучшими хоккеистами, но российская команда отсутствует. Это нелепо, ведь у них сейчас одни из лучших игроков», — отметил неназванный хоккеист.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля, в нём примут участие команды из США, Канады, Швеции и Финляндии, организатором выступает Национальная хоккейная лига.