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4 февраля, 20:04

The Athletic: Участник Турнира четырёх наций назвал глупым неприглашение России

Один из участников Турнира четырёх наций, который 12 февраля стартует в Монреале и Бостоне, выразил недовольство решением не приглашать сборную России. Об этом сообщило издание The Athletic.

«Лучше бы я вернулся домой, предпочёл бы двухнедельный перерыв. Это соревнования с лучшими хоккеистами, но российская команда отсутствует. Это нелепо, ведь у них сейчас одни из лучших игроков», — отметил неназванный хоккеист.

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Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля, в нём примут участие команды из США, Канады, Швеции и Финляндии, организатором выступает Национальная хоккейная лига.

Стоит напомнить, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие российской сборной в мировых чемпионатах, из-за чего она пропустит чемпионат мира 2026 года. Заседание совета IIHF проходило в Швейцарии с 2 по 4 февраля, там в частности обсуждали возможность возвращения российских команд на мировую арену.

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Лия Мурадьян
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