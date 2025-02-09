Овечкин приблизился к десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В матче против «Юты» (счёт 2:4 после двух периодов) россиянин мощным щелчком попал в шлем вратарю Коннору Ингрэму, из-за чего тот не смог продолжить игру. А Пьер-Люк Дюбуа добил шайбу в ворота. Таким образом на счету Овечкина стало 1591 очков в лиге (879 голов + 712 передач). Это позволило капитану «столичных» обойти канадца Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков (717 + 873).