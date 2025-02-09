Овечкин приблизился к десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Овечкин обошёл Эспозито и поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против «Юты» (счёт 2:4 после двух периодов) россиянин мощным щелчком попал в шлем вратарю Коннору Ингрэму, из-за чего тот не смог продолжить игру. А Пьер-Люк Дюбуа добил шайбу в ворота. Таким образом на счету Овечкина стало 1591 очков в лиге (879 голов + 712 передач). Это позволило капитану «столичных» обойти канадца Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков (717 + 873).
На десятом месте в списке идёт Джо Сакик (1641), на девятом - действующий игрок «Питтсбурга» Сидни Кросби (1654). Лучшим бомбардиром является Уэйн Гретцки (2857).
Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой прошлой недели в НХЛ. На счету россиянина три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.