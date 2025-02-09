Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 19:20

Овечкин приблизился к десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин обошёл Эспозито и поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Юты» (счёт 2:4 после двух периодов) россиянин мощным щелчком попал в шлем вратарю Коннору Ингрэму, из-за чего тот не смог продолжить игру. А Пьер-Люк Дюбуа добил шайбу в ворота. Таким образом на счету Овечкина стало 1591 очков в лиге (879 голов + 712 передач). Это позволило капитану «столичных» обойти канадца Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков (717 + 873).

Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг»
Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы-Бэй Лайтнинг»

На десятом месте в списке идёт Джо Сакик (1641), на девятом - действующий игрок «Питтсбурга» Сидни Кросби (1654). Лучшим бомбардиром является Уэйн Гретцки (2857).

Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой прошлой недели в НХЛ. На счету россиянина три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar