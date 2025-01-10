Тейлор Свифт стала лучшей певицей XXI века

Американская певица Тейлор Свифт заняла первую строчку в рейтинге «Top Artists of the 21st Century», который публикует журнал Billboard. Издание выбрало музыкальных лидеров, изучив итоги первых 25 лет XXI века. Авторы исследования учли не только популярность исполнителей среди поклонников, но и число полученных ими наград и премий.

«Тейлор Свифт заняла первое место в ретроспективном чарте Billboard, что говорит о её выдающемся влиянии на музыкальную индустрию с момента дебюта на хит-парадах в 2006 году», — говорится в публикации.

Свифт записала 14 альбомов за время своей творческой карьеры. Все они возглавили в своё время Billboard 200, а 12 песен вошли в чарт Hot 100. Весной 2024 года певица побила собственный рекорд, её 14 композиций вошли в список лучших песен.