«Я ненавижу Тейлор Свифт!» Трамп в своём духе «разнёс» звёздную сторонницу Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп остро отреагировал на решение популярной певицы Тейлор Свифт поддержать его конкурентку от демократов Камалу Харрис перед выборами. В своей соцсети Truth Social 45-й американский лидер заявил, что питает к исполнительнице не самые светлые чувства.