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15 сентября, 18:50

«Я ненавижу Тейлор Свифт!» Трамп в своём духе «разнёс» звёздную сторонницу Харрис

Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт после публичной поддержки Харрис

Дональд Трамп и Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift / Flicrk / Trump White House Archived

Дональд Трамп и Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift / Flicrk / Trump White House Archived

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп остро отреагировал на решение популярной певицы Тейлор Свифт поддержать его конкурентку от демократов Камалу Харрис перед выборами. В своей соцсети Truth Social 45-й американский лидер заявил, что питает к исполнительнице не самые светлые чувства.

«Я ненавижу Тейлор Свифт!» — гласит гневный пост политика.

Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев
Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев

Обладательница нескольких премий «Грэмми» пообещала отдать свой голос за действующего вице-президента несколькими днями ранее. Свифт назвала Харрис талантливым лидером, который борется за права граждан. По мнению американского журналиста Грэга Вайнера, такой жест является ответом Илону Маску, что занимает сторону Трампа.

Илья Пушкарев
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