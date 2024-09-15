«Я ненавижу Тейлор Свифт!» Трамп в своём духе «разнёс» звёздную сторонницу Харрис
Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт после публичной поддержки Харрис
Дональд Трамп и Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift / Flicrk / Trump White House Archived
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп остро отреагировал на решение популярной певицы Тейлор Свифт поддержать его конкурентку от демократов Камалу Харрис перед выборами. В своей соцсети Truth Social 45-й американский лидер заявил, что питает к исполнительнице не самые светлые чувства.
«Я ненавижу Тейлор Свифт!» — гласит гневный пост политика.
Обладательница нескольких премий «Грэмми» пообещала отдать свой голос за действующего вице-президента несколькими днями ранее. Свифт назвала Харрис талантливым лидером, который борется за права граждан. По мнению американского журналиста Грэга Вайнера, такой жест является ответом Илону Маску, что занимает сторону Трампа.