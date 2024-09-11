Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 15:06

Тейлор Свифт поддержала «твердорукую» Камалу Харрис после спорных дебатов с Трампом

Тейлор Свифт нарушила политическое молчание и поддержала Камалу Харрис

Тейлор Свифт с котом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taylorswift

Тейлор Свифт с котом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taylorswift

Тейлор Свифт прервала политическое молчание и поддержала кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Публикацию со своей позицией артистка разместила в соцсетях.

«Я проголосую за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за неё потому, что она борется за права и цели, я считаю, что нужен воин, чтобы их защищать. Я думаю, что она твердорукий, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране», — написала Свифт.

Текст певица сопроводила фотографией со своим котом, добавив, что является «бездетной кошатницей». Именно так кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс называл сторонников Харрис. По его мнению, это — несчастные люди, которые желают другим того же.

Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис
Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис

Ранее кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в использовании беспроводных наушников Nova H1 Audio во время дебатов с Дональдом Трампом. Устройство, о котором идёт речь, внешне похож на серёжку.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Выборы в США
  • Тейлор Свифт
  • Знаменитости
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров