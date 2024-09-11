Тейлор Свифт поддержала «твердорукую» Камалу Харрис после спорных дебатов с Трампом

«Я проголосую за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за неё потому, что она борется за права и цели, я считаю, что нужен воин, чтобы их защищать. Я думаю, что она твердорукий, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране», — написала Свифт.