Тейлор Свифт поддержала «твердорукую» Камалу Харрис после спорных дебатов с Трампом
Тейлор Свифт нарушила политическое молчание и поддержала Камалу Харрис
Тейлор Свифт с котом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taylorswift
Тейлор Свифт прервала политическое молчание и поддержала кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Публикацию со своей позицией артистка разместила в соцсетях.
«Я проголосую за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за неё потому, что она борется за права и цели, я считаю, что нужен воин, чтобы их защищать. Я думаю, что она твердорукий, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране», — написала Свифт.
Текст певица сопроводила фотографией со своим котом, добавив, что является «бездетной кошатницей». Именно так кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс называл сторонников Харрис. По его мнению, это — несчастные люди, которые желают другим того же.
Ранее кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в использовании беспроводных наушников Nova H1 Audio во время дебатов с Дональдом Трампом. Устройство, о котором идёт речь, внешне похож на серёжку.