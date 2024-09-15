Американская певица Тейлор Свифт способна убедить большую часть населения США голосовать за кандидата в президенты Камалу Харрис. Такое мнение выразил американский журналист Грэг Вайнер.

Он констатировал, что исполнительная очень популярна и узнаваема в штатах. Она способна «дать фору» даже Илону Маску, который выступает за Дональда Трампа.

«Ответ Илону Маску. Илон Маск за Трампа, Тейлор Свифт — за Харрис. По влиянию, по популярности, по значению, по узнаваемости, я думаю, она вполне может дать ему фору — это первое», — заявил Вайнер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

А второе, это american dream — американская женская мечта о том, что женщина может и должна стать президентом США. В соседней Мексике, в первый раз за 200 лет существования Мексиканской республики, женщина стала президентом Грэг Вайнер журналист

Он напомнил слушателям, что на данный момент Тейлор Свифт активно продвигает идеи «женского президентства». Данная проблема также «не даёт покоя американским феминисткам и всем левым либералам, что в Америке пришла пора женского президентства».