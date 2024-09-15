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15 сентября, 15:24

Американский журналист рассказал о политическом влиянии Тейлор Свифт в США

Журналист Вайнер: Свифт поддерживает Харрис и продвигает «женское президентство»

Тейлор Свифт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Тейлор Свифт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Американская певица Тейлор Свифт способна убедить большую часть населения США голосовать за кандидата в президенты Камалу Харрис. Такое мнение выразил американский журналист Грэг Вайнер.

Он констатировал, что исполнительная очень популярна и узнаваема в штатах. Она способна «дать фору» даже Илону Маску, который выступает за Дональда Трампа.

«Ответ Илону Маску. Илон Маск за Трампа, Тейлор Свифт — за Харрис. По влиянию, по популярности, по значению, по узнаваемости, я думаю, она вполне может дать ему фору — это первое», — заявил Вайнер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

А второе, это american dream — американская женская мечта о том, что женщина может и должна стать президентом США. В соседней Мексике, в первый раз за 200 лет существования Мексиканской республики, женщина стала президентом

Грэг Вайнер

журналист

Он напомнил слушателям, что на данный момент Тейлор Свифт активно продвигает идеи «женского президентства». Данная проблема также «не даёт покоя американским феминисткам и всем левым либералам, что в Америке пришла пора женского президентства».

Тейлор Свифт поддержала «твердорукую» Камалу Харрис после спорных дебатов с Трампом
Тейлор Свифт поддержала «твердорукую» Камалу Харрис после спорных дебатов с Трампом

Ранее стало известно, что Харрис продолжит участвовать в дебатах на пожертвования американцев. На предвыборную компанию смогли собрать миллионов долларов. Деньги помогут Харрис добиться преимущества в некоторых штатах на предстоящих выборах.

Наталья Афонина
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