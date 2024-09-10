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10 сентября, 07:33

Маск: В США больше не будет настоящих выборов в случае поражения Трампа

В США никогда более не будут проводить настоящие выборы, если в текущей гонке кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение. Об этом заявил в социальных сетях предприниматель Илон Маск.

«Публично заявленная цель почти всех лидеров Демократической партии — как можно скорее легализовать около 15 миллионов нелегальных мигрантов, а также привлечь ещё десятки миллионов. Это... превратит Америку в постоянное однопартийное государство. Это последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — написал миллиардер в личном блоге.

Назван победитель электронных псевдовыборов в США, устроенных Маском
Назван победитель электронных псевдовыборов в США, устроенных Маском

Напомним, что республиканец Дональд Трамп намерен предложить американскому бизнесмену Илону Маску пост в своей администрации в случае победы на выборах. Кандидат в президенты хочет выделить бизнесмену должность советника или члена кабинета главы американской администрации. Маск на предложение ответил согласием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Мария Любицкая
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