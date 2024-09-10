Маск: В США больше не будет настоящих выборов в случае поражения Трампа

В США никогда более не будут проводить настоящие выборы, если в текущей гонке кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение. Об этом заявил в социальных сетях предприниматель Илон Маск.

«Публично заявленная цель почти всех лидеров Демократической партии — как можно скорее легализовать около 15 миллионов нелегальных мигрантов, а также привлечь ещё десятки миллионов. Это... превратит Америку в постоянное однопартийное государство. Это последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — написал миллиардер в личном блоге.