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22 августа, 00:08

Назван победитель электронных псевдовыборов в США, устроенных Маском

В устроенных Маском «президентских выборах» в соцсети X победил Трамп

Бывший лидер США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом страны Камалой Харрис в электронных «президентских выборах», которые устроил предприниматель Илон Маск в соцсети X. Бизнесмен предложил пользователям отметить, за кого из этих двух кандидатов они хотели бы проголосовать.

Уровень поддержки Трампа составил 73,2%, а Харрис — 26,8% от общего количества голосов. Опрос прошли свыше 5,8 миллиона человек.

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Напомним, Маск на сутки устроил в соцсети X репетицию президентских выборов. Бизнесмен создал на своей странице опрос, предложив подписчикам поддержать одного из кандидатов в президенты. Трамп сразу вырвался в лидеры и продержался на первом месте до конца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Симоненко
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