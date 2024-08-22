Назван победитель электронных псевдовыборов в США, устроенных Маском

Бывший лидер США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом страны Камалой Харрис в электронных «президентских выборах», которые устроил предприниматель Илон Маск в соцсети X. Бизнесмен предложил пользователям отметить, за кого из этих двух кандидатов они хотели бы проголосовать.

Уровень поддержки Трампа составил 73,2%, а Харрис — 26,8% от общего количества голосов. Опрос прошли свыше 5,8 миллиона человек.