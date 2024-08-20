Илон Маск откликнулся на предложение Трампа: "Я готов служить!"

Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях откликнулся на предложение Дональда Трампа. Бизнесмен заявил о желании работать в администрации в случае победы кандидата в президенты США на выборах.

Ответ Илона Маска на предложение Дональда Трампа. Обложка © Х / Elon Musk

"Я готов служить", — написал Маск на странице в своей социальной сети X.

Пост бизнесмен сопроводил публикацией своей фотографии за трибуной "Департамента правительственной эффективности". Аббревиатура складывается в DOGE — название криптовалюты, которую бизнесмен продвигал ранее.