Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:21

Илон Маск откликнулся на предложение Трампа: "Я готов служить!"

Маск согласился работать в администрации Трампа в случае его победы на выборах

Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях откликнулся на предложение Дональда Трампа. Бизнесмен заявил о желании работать в администрации в случае победы кандидата в президенты США на выборах.

Ответ Илона Маска на предложение Дональда Трампа. Обложка © Х / Elon Musk

Ответ Илона Маска на предложение Дональда Трампа. Обложка © Х / Elon Musk

"Я готов служить", — написал Маск на странице в своей социальной сети X.

Пост бизнесмен сопроводил публикацией своей фотографии за трибуной "Департамента правительственной эффективности". Аббревиатура складывается в DOGE — название криптовалюты, которую бизнесмен продвигал ранее.

Илон Маск предсказал массовый голод в США
Илон Маск предсказал массовый голод в США

Напомним, что республиканец Дональд Трамп заявил, что планирует предложить американскому бизнесмену пост в своей администрации. Кандидат в президенты намерен выделить бизнесмену должность советника или члена кабинета главы американской администрации. Правда, такие изменения в составе могут произойти только после того, как Трамп вернётся в Белый дом.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров