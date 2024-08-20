Трамп хочет предложить Маску пост в своей администрации

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен предложить предпринимателю Илону Маску место в своём кабинете или должность консультанта, если добьётся успеха на выборах. Об этом стало известно из интервью кандидата в президенты агентству Reuters.

"Трамп также сказал, что в случае победы на выборах он предложит... Илону Маску место в кабинете (президента США — Прим. Life.ru) или позицию консультанта, "если тот согласится", — пишет агенство.

В этом же интервью он выразил своё недовольство по поводу недавнего судебного решения, касающегося компании Google. Суд в Вашингтоне установил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, действуя как монополист на рынке интернет-поисковиков. Экс-президент США сравнил компанию с "диким Западом" и заявил, что компании "придётся заплатить высокую цену". Однако, политик воздержался от комментариев по поводу возможного разделения Google.