Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову новейший электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом миллиардер написал в соцсетях.

Так, один из пользователей X задался вопросом, почему предприниматель выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".

"Вы серьёзно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", — отметил Маск.