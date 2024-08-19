Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову новейший электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом миллиардер написал в соцсетях.
Так, один из пользователей X задался вопросом, почему предприниматель выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".
"Вы серьёзно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", — отметил Маск.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров показал подарок от Илона Маска — электромобиль Tesla Cybertruck. Он по достоинству оценил презент: прокатился по Грозному и отметил высокие качества машины. По словам главы Чечни, теперь "киберзверь" отправится в зону проведения СВО. Также Кадыров пригласил американского миллиардера посетить республику.
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