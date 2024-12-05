Тейлор Свифт вновь возглавила рейтинг Spotify: итоги 2024 года

Spotify подвёл итоги 2024 года, и Тейлор Свифт снова стала самой популярной исполнительницей на платформе, удерживая эту позицию второй год подряд. Об этом сообщает издание «Variety». Её последний альбом «The Tortured Poets Department» стал самым прослушиваемым, собрав более 26,6 миллиарда потоков. Этот успех закрепил её лидерство в мировом рейтинге и установил несколько рекордов, включая более 300 миллионов прослушиваний за один день и свыше 1 миллиарда в первую неделю релиза.

Вслед за Свифт в списке самых популярных артистов года расположились The Weeknd, Bad Bunny и Дрейк. Среди женщин-артистов, помимо Свифт, выделяются Билли Айлиш, Сабрина Карпентер и Ариана Гранде, чьи альбомы заняли ведущие позиции в глобальном топ-10.

Среди самых прослушиваемых песен года лидирует «Espresso» Сабрины Карпентер, собравшая более 1,6 миллиарда прослушиваний. За ней следуют «Beautiful Things» Бенсона Буна и «Birds of a Feather» Билли Айлиш. Эти треки стали настоящими хитами, завоевав сердца слушателей по всему миру.

Spotify также выделил лучшие подкасты 2024 года, среди которых лидируют «The Joe Rogan Experience» и «Call Her Daddy» Алекса Купера. Впервые сервис представил рейтинг аудиокниг, где Сара Дж. Маас и её серия «Суд терновника и розы» заняли первые места.

В честь успехов Свифт, Spotify добавил на её профиль значок Wrapped и специальные анимации для поклонников. Кроме того, в сотрудничестве с Snapchat, пользователи могут найти браслеты Wrapped 2024 через AR-фильтр. Уличные инсталляции с изображением Свифт появятся в крупных городах по всему миру, включая Нью-Йорк и Лондон.

Как отмечает сам стриминговый сервис: «Spotify Wrapped — это праздник в честь фанатов, артистов, авторов, подкастеров и создателей, которые сделали 2024 год рекордным, культовым и потрясающим для фандома. И в этом году мы отмечаем этот культурный момент, который стал возможен благодаря страсти сотен миллионов фанатов по всему миру».

Пользователи Spotify смогут получить персональный Wrapped 2024 в мобильном приложении, включая «Your Music Evolution», показывающую уникальные музыкальные фазы года. Также представлен AI-подкаст и функции AI DJ и AI Playlist для подписчиков Premium, что позволяет создавать персонализированные плейлисты на основе данных Wrapped.