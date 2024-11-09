Тейлор Свифт установила очередной рекорд
Певица Свифт стала первой женщиной, номинированной 7 раз за альбом на «Грэмми»
Певица Тейлор Свифт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency
Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд. Как сообщает издание Page Six, 34-летняя исполнительница стала первой женщиной в истории музыкальной премии «Грэмми», которую семь раз номинировали в категории «Альбом года»
В пятницу, 8 ноября, поп-звезда получила пять номинаций за свой последний альбом The Tortured Poets Department. Уточняется, что предыдущий рекорд принадлежит певице Барбре Стрейзанд — она была удостоена шести номинаций «Грэмми».
А ранее Life.ru рассказывал, что Тейлор Свифт включили в список миллиардеров журнала Forbes. Состояние 34-летней поп-звезды — 1,1 миллиарда долларов.