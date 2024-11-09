Тейлор Свифт установила очередной рекорд

Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд. Как сообщает издание Page Six, 34-летняя исполнительница стала первой женщиной в истории музыкальной премии «Грэмми», которую семь раз номинировали в категории «Альбом года»

В пятницу, 8 ноября, поп-звезда получила пять номинаций за свой последний альбом The Tortured Poets Department. Уточняется, что предыдущий рекорд принадлежит певице Барбре Стрейзанд — она была удостоена шести номинаций «Грэмми».