Журнал Billboard назвал величайших поп-звёзд XXI века

Американский журнал Billboard представил свой рейтинг величайших поп-исполнителей XXI века, и первой в этом списке стала Бейонсе. Издание поэтапно раскрывало имена звёзд, завершив интригу недельной паузой перед объявлением лидера. Второе место заняла Тейлор Свифт, обойдя таких известных исполнителей, как Рианна, Дрейк и Lady Gaga.

Тейлор Свифт в декабре 2023 года была признана человеком года по версии журнала Time. Издание отметило её способность объединять искусство и коммерцию, создавая значительное влияние в музыкальной индустрии. Forbes также сообщил, что состояние певицы достигло $1,6 млрд в октябре 2024 года, что подчёркивает её финансовый успех.

Бейонсе возглавила рейтинг величайших поп-исполнителей XXI века по версии Billboard, а Рианна заняла третье место. Следом за ней расположились Дрейк и Lady Gaga. В десятку лучших также вошли Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель. Эти исполнители оказали значительное влияние на развитие поп-музыки в последние десятилетия.

Среди остальных участников рейтинга выделяются такие имена, как Ашер, Эминем, Ники Минаж и Джастин Тимберлейк. Супруг Бейонсе, Jay-Z, занял 16-е место, разделив его с Шакирой. В двадцатку лучших также вошли The Weeknd, BTS и Бруно Марс.

Завершают список Лил Уэйн, One Direction, Bad Bunny и Эд Ширан, а замыкает его Кэти Перри. Рейтинг Billboard подчёркивает разнообразие и многогранность современной поп-музыки, отмечая вклад каждого из исполнителей в развитие жанра.